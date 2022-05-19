ديوان المحاسبة يقرر فتح إعتماد مستندي لعلاج مرضى الضمور الشوكي

انعقد اليوم الخميس 19 مايو بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس اجتماع موسع ضم رئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الصحة ووزير المالية وعدد من مدراء الإدارات المختصة كما أنضم للاجتماع عن بعد المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية لمناقشة الإجراءات المتعلقة بعلاج حالات مرضى ضمور العضلات الشوكية .

وقد خلص الاجتماع إلى المباشرة الفوري في علاج الحالات الطارئة بداية من الأسبوع القادم مع تحويل المبالغ المطلوبة لعلاج الحالات إلى المركز بصورة مباشرة وقد تم الإتفاق على فتح اعتماد مستندي لعلاج باقي الحالات.

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