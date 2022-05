عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ووزير المالية ومدراء الإدارات المختصة والمركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية، وذلك استكمالًا للإجراءات المتخذة لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي أدت إلى تأخر تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالخصوص.

حيث تمحور الاجتماع حول الإجراءات المتعلقة بالحالات التي تم تقييمها وقبولها للعلاج بالمركز، فيما خلص الاجتماع إلى مباشرة العلاج الفوري للحالات الطارئة بداية الأسبوع القادم مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة، أما بقية الحالات فقد تم الاتفاق على فتح اعتماد مستندي لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المركز المشار إليه.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد وقعت هذه الاتفاقية مع المركز الطبي العالمي التابع للحكومة المصرية وذلك في صورة برنامج توأمة يتضمن علاج الحالات والتدريب ونقل المعرفة بهدف توطين العلاج ومتابعة الحالات في ليبيا.

The post “شكشك” ووزيري الصحة والمالية يناقشون إجراءات علاج مرضى ضمور العضلات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا