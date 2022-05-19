مصادر: “جمال عبد المالك” يستقيل .. والتجارة والتنمية يواجه مشكلة مالية

كشف مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية رسمياً استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية “جمال عبد المالك” .

المصدر أكد على اجتماع جمعية عمومية قريب للمصرف لتغيير مجلس إدارته ، وبحسب المصدر فالمصرف يواجه حالياً أزمة مالية ، وقد سبق بمصرف ليبيا المركزي طرابلس وادارة الرقابة بالتنبيه على ما آلت إليه أوضاع المصرف منذ عام 2015 و عدم كفاءة إدارته وعدم امتثالها لضوابط وتعليمات مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

كما حذر مصرف ليبيا بحسب المصدر مراراً وفقا لتقارير رسمية من تداعيات الأزمة التي سيتعرض لها المصرف وعدم امتثاله للضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي وقواعد منح الائتمان وحدود التركز الائتماني للعملاء ، إلا أن إدارة المصرف لم تصغي لهذه التحذيرات ، وعملت تحت غطاء مصرف ليبيا البيضاء الذي حاول تبرير عمل الإدارة بمصرف التجارة والتنمية والدفاع عنها وفقاً لمراسلات صادرة من نائب المحافظ وادارات المصرف بالبيضاء تنتقد اجراءات مصرف ليبيا المركزي طرابلس ضد مصرف التجارة والتنمية ، والتساؤل المطروح من يتحمل تبعات سوء تصرف إدارة المصرف ؟!. بحسب قول المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية