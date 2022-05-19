للمرة الثانية خلال أسبوع.. الكبير يلتقي نورلاند في تونس

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس، الخميس، بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير الذي انضم للاجتماع عبر الفيديو.

واستعرض اللقاء الذي يُعد الثاني من نوعه في أسبوع، التقدم المُنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والإنفاق العام، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولاً لأعلى معدلات الشفافية، وفق بيان المركزي.

كما تناول الاجتماع الوقوف على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، ونتائج اللقاء الذي عُقد يوم الأربعاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، بحضور مؤسسات الدولة المعنية والذي تناول توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الشفافية في الإنفاق.

يُذكر أن السفير نورلاند دعا لتحديد آلية يتوافق عليها الليبيون لضمان الشفافية في إنفاق عوائد الصادرات النفطية، عقب قيام محتجين بقفل بعض الحقول والموانئ النفطية، مع دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتجميد العوائد النفطية في حسابات المؤسسة النفطية في مصرف ليبيا الخارجي.

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