نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل تجميد البنك المركزي البريطاني 3 مليار جنيه استرليني من أصول المصرف المركزي.

فيما تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وصحف وقنوات محلية تجميد البنك المركزي البريطاني 3 مليارات جنيه استرليني من أصول البنك المركزي الليبي ببريطانيا.

