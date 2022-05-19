خاص.. بولتياف: هناك خطط لإعادة فتح السفارة الروسية وتم التوقيع على قرار بشأن استئناف وجودنا الدبلوماسي في ليبيا

صرح القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا“جمشيد بولتايف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نعم إن هناك مثل هذه الخطط لإعادة فتح السفارة الروسية وتم إتخاذ القرار على أعلى مستوى، حيث وقع الرئيس الروسي على قرار بشأن استئناف وجودنا الدبلوماسي في ليبيا، لكن الأسئلة لا تزال قائمة لأنها مرتبطة بالوضع السياسي وبالأمن في ليبيا، بالإضافة إلى ذلك فإن المبنى الذي كانت تقع فيه سفارتنا قديم بالفعل وغير قابل للاستخدام، لذلك سنحتاج إلى البحث عن مبنى جديد ولا ننسى أن ليبيا وروسيا تربطهما علاقات جيدة جداً وقوية .

وأضاف بالقول: نأمل الاستقرار في ليبيا ويتمكن الليبيون من تنظيم أنفسهم وترتيب الأمور على الأقل في العاصمة ومن ثم يُستأنف وجودنا هناك في غضون ذلك، وبالطبع نحن لا نجلس هنا ولا ننتظر نحن نبذل جهوداً ملموسةً لضمان عودة سفارتنا لكن لا يمكنني التحدث عن تواريخ محددة حتى الآن لعودة السفارة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية