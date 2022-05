الكبير” يناقش مع السفير الأمريكي نتائج لقاء أمس الذي ضم الدبيبة والمنفي ووزير المالية وغيرهم والذي خُصص لبحث الأوضاع المالية في البلاد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” والفريق المرافق له اليوم الخميس اجتماعا بتونس العاصمة مع السفير الامريكي ريتشارد نورلاند (Richard Norland) و الفريق المرافق له وبمشاركة عبر الفيديو “إريك ماير” Eric Meyer نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي.

حيث تم خلال الاجتماع الوقوف على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية ،كما تطرقا إلى نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية والذي تناول توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.

