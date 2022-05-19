خاص.. “القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا” يفصح لصدى حيال إصدار التأشيرة الروسية لليبيين

تحدث القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا”جمشيد بولتايف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: لا توجد مشاكل ربما تكون هذه فقط بعض التلميحات المتعلقة بالوضع السياسي الحالي ، في سياق العملية الخاصة في أوكرانيا بسبب شائعات بأن روسيا أوقفت إصدار التأشيرات لليبيين فهذا ليس صحيحاً، وهذه بعض التلميحات بشكل عام، حيث يتقدم الليبيون بنفس الطريقة العامة التي يتقدم بها جميع مواطني الدول الأجنبية إلى السفارات إذا تقدمت بطلب إلى سفارتنا.

وأضاف بالقول: فنحن نعمل من تونس وسيحصل الليبيون في تونس على تأشيرات دخول منا ويذهب الكثير من الناس لأغراض مختلفة ، بما في ذلك الليبيين المتزوجين من روسيا للدراسة ولأغراض أخرى، وكذلك نحن أكثر انخراطاً في إصدار التأشيرات للاتصالات السياسية للأشخاص الذين يسافرون لأغراض رسمية.

وتابع بالقول: كما أستطيع أن أقول أننا استأنفنا مؤخراً التبادلات والدعوات لأعضاء وزارة الداخلية الليبية لحضور دورات قصيرة الأجل، نحن نساهم في ذلك بكل وسيلة ممكنة لمساعدة سفر المواطنين الليبيين إلى روسيا .

وختم حديته قائلاً: الآن هناك المزيد من المشاكل المتعلقة بالخدمات اللوجستية ، لأنه كما تعلم هناك صعوبات في الإتصالات الجوية في روسيا الآن لكن بما يخص التأشيرة يبقى كل شيء على حاله ليس لدينا أي مشاكل نحن لا نمنع بل بالعكس نحاول تسهيل زيارة الليبيين لروسيا وفقاً للسفير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية