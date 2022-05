“باشاغا” يشدد على ضرورة وضع إجراءات صارمة إزاء بعض المؤسسات المالية التي تدعم العمليات العسكرية بطرابلس

ناقش رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الخميس عبر مكالمة هاتفية مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هارندل” التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إضاف للحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس.

حيث أكد “باشاغا” التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره اتجاه هذه التصرفات. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس.

