أبوجناح يشدد على ضرورة تفعيل المشاريع التنموية في المنطقة الجنوبية

شدد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح على ضرورة التسريع في تنفيذ خطة عمل لإعادة تفعيل المشروعات الضرورية، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال ترؤس أبو جناح، الخميس، لاجتماع ضم الأعيان والفاعليات الحاضرة في ملتقى فزان بحضور عدد من الوزراء والوكلاء ومديري الأجهزة التنفيذية، جرى فيه مناقشة الوضع التنموي في المنطقة الجنوبية والعوائق التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مشروعات صيانة الطرق والمدارس والمرافق الصحية.

وشهد الاجتماع تسليم نحو 40 موقعاً للشركات للبدء الفعلي بتنفيذ مشاريع موزعة على بلديات المنطقة الجنوبية، ومقسمة على فروع أوباري وسبها والجفرة ومرزق، لحلحلة المختنقات التي تعاني منها المناطق الجنوبية، وفق بيان الحكومة.

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