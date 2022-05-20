خاص.. القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا: هناك عدد كبير جداً من الطلبات من الشركات الروسية الصغيرة التي ترغب في دخول السوق الليبي

صرح القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا”جمشيد بولتايف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالطبع هناك صعوبات ولكن في الحقيقة أنه لا توجد حكومة واحدة في ليبيا يمكن التفاوض معها أو إبرام عقود طويلة الأجل معها من أجل الدخول في مفاوضات وإبرام الصفقات من الضروري أن تكون هناك حكومة مسؤولة تحكم البلد وتبرم العقود على الأقل لبعض الفترة الزمنية التي يمكن التنبؤ بها اليوم في ليبيا .

وأضاف بالقول: كان لدينا عقود مع السكك الحديدية الروسية ولكن الآن نحاول استعادة تلك العقود لدينا طلبات مباشرة من كلا الجانبين من الليبي والروسي، ونحن نحاول الآن إستعادتها كلها، هناك حضور لشركة غازبروم كما توجد مشاكل تتعلق بالديون بسبب القوة القاهرة ولكن هذه معلومات تجارية فمن الأفضل الاتصال بالشركة مباشرة هناك شركة عاملة “Tatneft” ، والتي تعمل الآن في بعض الأماكن الذي يوجد بها ترخيص للعمل.

وتابع بالقول: هناك عدد كبير جداً من الطلبات من الشركات الروسية الصغيرة التي ترغب في دخول السوق الليبي وعلى العكس من ليبيا فإنها ترغب في تلقي الخدمات الطبية في روسيا أعلم أن السفارة الروسية تعمل اليوم على توسيع إمكانيات تقديم الخدمات الطبية لليبيين في روسيا هذا هو السبب في توسيع الاتصالات واستمرارها وتبقى المشكلة الوحيدة هي عدم الاستقرار .

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