ليبيا المركزي ينفي قيام “بنك إنجلترا” بتجميد حساباته

أخبار ليبيا 24

نفى مصرف ليبيا المركزي، قيام مصرف إنجلترا المركزي بتجميد حساباته. وأكد مصدر مسؤول بالمصرف بأن هذه الأخبار عارية من الصحة.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت في وقت سابق، بقيام مصرف إنجلترا المركزي بتجميد 3 مليار باوند. من أصول المصرف المركزي الليبي في بريطانيا.

في غضون ذلك، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اجتماعا بمقر المصرف في طرابلس. ضم كل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بالبرلمان. وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية. وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

ويأتي الاجتماع لاستعراض جهود مصرف ليبيا المركزي ورؤيته بشأن تطوير الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام. والاتفاق بين جميع مؤسسات الدولة المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط. كلٌ فيما يخصه لتطوير معدلات الإفصاح والشفافية.

وناقش الاجتماع، مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه. والأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.

كما بحث الاجتماع دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي. وتخفيف الأعباء على المواطنين. وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي. وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.