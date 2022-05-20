تقرير: البنكان المركزيان في ليبيا وتونس.. هل سيطر التقارب العائلي على الإدارة؟

ذكر تقرير صادر عن موقع أفريكا إنتلجنس، أنه قد تم تعيين الخبيرة في إدارة المخاطر فاطمة عباسي، المتزوجة من محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، قبل أسبوع من قبل الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي، كمديرة لبنكUBAE، التابع للبنك الليبي الاجنبي والمملوك بالكامل للبنك المركزي الليبي.

وسبق أن عمل الكبير مع العباسي لسنوات عديدة بين عامي 2003 و2006 في الفرع التونسي لبنك ABC ومقره البحرين، ويلقي هذا التقارب العائلي الضوء على العلاقة بين البنكين المركزيين، حيث تم تعيين مروان عباسي رئيساً للبنك المركزي التونسي في عام 2018 بعد مسيرة طويلة في البنك الدولي، وكان عليه أن يتعامل بسرعة مع الصراع السياسي والقانوني الشائك بين البنك المركزي التونسي وشركة إفريقيا للاستثمار والتجارة الليبية المملوكة للدولة، حول 60 مليون يورو من الأموال المجمدة في تونس.

كما وقع البنكان المركزيان العديد من مذكرات التفاهم بشأن قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتطوير التكنولوجيا المالية، إضافة إلى نطاق أوسع من العلاقات الثنائية، حيث وعدت ليبيا العام الماضي بدفع مليار دولار للبنك التونسي لمساعدة تونس في التغلب على مشاكلها. قبل أن يجعل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة هذه الصفقة مشروطة بالإفراج عن الحسابات المصرفية التونسية للمواطنين الليبيين، التي جمدها البنك المركزي التونسي في عام 1985 انتقاما لطرد نظام القذافي للعمال التونسيين. وتتراوح تلك المبالغ، حسب المصدر، من بضع مئات من الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.

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