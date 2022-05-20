تأكيداً لما نشرته صدى الاقتصادية.. مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية يوافق على استقالة “عبد المالك”

تحصّلت صدى الاقتصادية على نسخةٍ من قرار موافقة مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية على إستقالة الرئيس “جمال عبد المالك”.

يأتي هذا تأكيدًا لما نشرته صدى الاقتصادية يوم الأمس نقلاً عن مصدر مسؤول قوله أنّ رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية “جمال عبد المالك” قد استقال من منصبه.

المصدر ذاته أكّد على اجتماع جمعية عمومية قريبٍ للمصرف لتغيّير مجلس إدارته، وأنّ المصرف يواجه حالياً أزمة مالية وقد سبق بمصرف ليبيا المركزي طرابلس وإدارة الرقابة التنبيه على ما آلت إليه أوضاع المصرف منذ عام 2015 وعدم كفاءة إدارته وعدم امتثالها لضوابط وتعليمات مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

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