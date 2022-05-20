وزارة المالية تنفذ أكثر من 100 ألف متغير في مرتبات شهر مايو

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوحدة عمر بسيسة تنفيذ أكثر من مائة ألف متغير في مرتبات شهر مايو الجاري.

وأوضح بسيسة، في منشور على الصفحة الرسمية، أن المتغيرات المنجزة شملت زيادة الترقية المستحقة بالدرجة الأولى للموظفين ممن توافرت فيهم الشروط القانونية من كل المصالح والجهات والهيئات الممولة من الخزانة العامة، مضيفًا، في الوقت ذاته، أن الإدارة مستمرة في إتمام إجراءات التسويات والترقيات والتعديل.

وسبق هذا، إعلان وزارة المالية إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو للجهات الممولة من الخزانة العامة كافة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ وذلك استعدادًا لصرفها.

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