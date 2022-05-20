اقتصاد

وزارة المالية تنفذ أكثر من 100 ألف متغير في مرتبات شهر مايو

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوحدة عمر بسيسة تنفيذ أكثر من مائة ألف متغير في مرتبات شهر مايو الجاري.

وأوضح بسيسة، في منشور على الصفحة الرسمية، أن المتغيرات المنجزة شملت زيادة الترقية المستحقة بالدرجة الأولى للموظفين ممن توافرت فيهم الشروط القانونية من كل المصالح والجهات والهيئات الممولة من الخزانة العامة، مضيفًا، في الوقت ذاته، أن الإدارة مستمرة في إتمام إجراءات التسويات والترقيات والتعديل.

وسبق هذا، إعلان وزارة المالية إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو للجهات الممولة من الخزانة العامة كافة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ وذلك استعدادًا لصرفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك