اقتصاد

ليبيا تسعى إلى إنشاء مصنع تدوير قمامة.. بالتعاون مع شركة تركية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفقت إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مع شركة إنتيرو التركية على إنشاء مصنع تدوير مخلفات القمامة والاستفادة منها في صناعة البلاستيك و المطاط والنايلون.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس ادارة الهيئة جمال اللموشي، الخميس، مع مدير عام الشركة التركية؛ لمناقشة احتياج ليبيا من مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على البيئة وإمكانية الاستفادة منها في إحداث تنمية مستدامة بمناطق البلاد كافة.

وتعمل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المنشأة سنة 2009 على تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في المجالات الإنتاجية والخدمية كافة، ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

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قناة 218 الليبية

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