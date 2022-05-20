سعر صرف الدولار الامريكي يتراجع ويفقد الزخم بعد أسابيع من الارتفاع

لندن (رويترز) – يتجه سعر صرف الدولار الأمريكي نحو أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير شباط مقابل العملات الرئيسية اليوم الجمعة 20 مايو 2022، مع فقده بعض الزخم الذي اكتسبه من الارتفاع المفاجئ في قيمته بنسبة 10 بالمئة.

تلقى الدولار الامريكي دعما من إقبال المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا وسط اضطراب في الأسواق بسبب المخاوف من تأثير التضخم المرتفع والغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن بعد ارتفاعه في الأسابيع الأربعة عشر الأخيرة باستثناء أسبوعين، يتجه مؤشر الدولار الامريكي نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5 بالمئة يوم الجمعة.

كان المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار الامريكي مقابل ست عملات رئيسية، مستقرا على نطاق واسع في اليوم عند 102.92. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2003 عند 105.01 يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العملات الأخرى التي تعتبر ملاذا آمنا هذا الأسبوع مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط.

ويتجه الفرنك السويسري صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا مقابل الدولار، بينما يتجه الين الياباني لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة تقريبا.

واستقر الفرنك السويسري أخيرا على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك، بينما انخفض الين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 128.205 ين.

كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة. وسجل في أحدث معاملاته يوم الجمعة انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة عند 1.05755 دولار.

ويستعد الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر كانون الأول 2020، واستقر عند 1.24805 دولار خلال اليوم.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقر سعر بتكوين عند ما يزيد قليلا عن 30 ألف دولار، مما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة.