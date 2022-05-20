“وال” تتجول داخل موقع تجربة الكفاءة العربية في سرت

سرت 20 مايو 2022 (وال) _ تجولت عدسة _ وكالة الأنباء الليبية _ أمس الخميس، داخل موقع تجربة الكفاءة العربية الإنتاجية، المشرفة عليها المنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والقاحلة (إكساد)، والمنفذة في مدينة سرت داخل مشتل القرضابية.

هذا وستقوم المنظمة “إكساد” بإستخراج من التجربة بعد حصادها، أفضل الأصناف التي تعطي إنتاجية عالية، وبعدها ستوزعها على جميع الدول المشاركة في المنظمة، والتي تقدر حوالي 18 دولة عربية من بينها ليبيا.

وتشمل التجربة المنفذة، زراعة البذور الإستراتيجية من الشعير و القمح “الطري والصلب”، ب 18 صنف قمح و18 صنف شعير

الجدير بالذكر أنه الإتفاق بين مركز البحوث الزراعية والحيوانية في ليبيا وجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى، على إدخال مدينة سرت هذا العام (2021_2022م)، ضمن المدن التي يتم فيها تنفيذ هذه التجربة، بعد تنفيذها في مدن (البيضاء، المرج، سلوق، الكفرة، سبها _ أوباري)، بإشراف مركز البحوث المنطقة الشرقية. (وال _ سرت) ه ع

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