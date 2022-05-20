استعداد مصري لدخول سوق إعادة الإعمار في ليبيا

أكد رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، ناصر بيان، أن إعادة الإعمار في ليبيا تمثل أولوية كبرى في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.

وأضاف بيان، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن إعادة الإعمار في ليبيا ستَدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والإسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.

وأشار رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إلى أن الجمعية كانت تتحين الفرصة بعد الانتخابات الليبية التي تأجلت لأجل غير مسمى، لمعاودة دخول السوق الليبية وتنفيذ مشروعات مشتركة، غير أن الهدوء السياسي والأمني الذي تحظى به المنطقة الشرقية يفتح الباب أمام إعادة الإعمار في الوقت الحالي.

يُذكر أن مدينة بنغازي تستعد لتنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية والليبية الفاعلة في ملف إعادة الإعمار.

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