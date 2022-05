أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز الى ألمانيا في عام 2024.

ونقلت شبكة “القبس” الكويتية عن الوزير قوله في مقابلة حصرية مع صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الاقتصادية، إن مشروع “غولدن باس” في ولاية تكساس الذي تملك قطر 70 بالمئة منه سيتمكن في عام 2024 من تصدير الكميات الأولى من الغاز المسال إلى ألمانيا.

وعما تستطيع قطر فعله للحيلولة دون تواصل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، أكد الوزير القطري أن بلاده تفعل كل ما في وسعها في الوقت الراهن لمساعدة الشركاء الأوروبيين على حل هذه المشكلة.

وأضاف أن قطر ستلتزم بالاتفاقيات التي يتم بموجبها تصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك رغم أن هذه الاتفاقيات الموقعة مع الأوروبيين تسمح لقطر ببيع هذه الكميات في أسواق أخرى إذا حصلت على أسعار أفضل.

وأشار بن عبد الرحمن إلى أن بلاده توسع في الوقت الراهن بشكل كبير طاقتها الإنتاجية للغاز الأمر الذي يعني تلقائياً توفير مزيد من كميات الغاز للشركاء الأوروبيين.

وأوضح أن بلاده لديها اهتمام كبير بمجال الاستثمار في ألمانيا بقطاعات الطاقات المتجددة لاسيما في طاقات الألواح الشمسية والرياح والهيدروجين، مؤكداً أن هناك اهتماماً قطرياً بمجال شركات التكنولوجيا والأدوية والمال والعقار والشركات المتوسطة.

ووصف إمكانيات الاستثمار في ألمانيا بأنها كبيرة، لكنه أشار إلى أن مركز الاهتمام القطري هو الطاقات المتجددة.

وأكد أن الحكومة القطرية تجري في الوقت الراهن محادثات مكثفة مع مجموعة صناعة السيارات «فولكس فاغن» من أجل تعزيز التعاون لاسيما في مجال تطوير سيارات القيادة الذاتية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأميركي إلى جانب اقتصادات آسيوية، لافتاً إلى أن الخطة القطرية ترمي إلى تنويع الاستثمارات في جميع هذه الأسواق.

يُشار إلى أن ألمانيا تهدف بسبب الحرب في أوكرانيا إلى العزوف عن مواد الطاقة الروسية، وتبحث عن مصادر جديدة لاسيما من دول تستطيع مدها بالغاز لتحل مكان روسيا التي تحصل منها ألمانيا على أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتها.

The post قطر تبدأ تصدير الغاز إلى ألمانيا في 2024 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا