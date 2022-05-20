النفط يستقر على ارتفاع طفيف

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، يوم الجمعة، حيث أدى حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي وتخفيف عمليات إغلاق كوفيد_19 في الصين إلى مواجهة المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيضر بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 51 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 112.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 1.02 دولار أو 0.9 بالمئة ليستقر عند 113.23 دولار في آخر يوم له كأقرب شهر.

وحقق خام غرب تكساس الوسيط أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب، والذي حققه في منتصف فبراير. وصعد برنت نحو 1 بالمئة هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنفس النسبة الأسبوع الماضي.

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لشهر يوليو بنحو 0.4 بالمئة إلى 110.28 دولارًا للبرميل.

وفي الصين، لم تشر شنغهاي إلى أي تغيير في نهايتها المخطط لها للإغلاق المطول على مستوى المدينة في 1 يونيو. على الرغم من أن المدينة أعلنت عن أول حالات إصابة جديدة بـ كوفيد_19 خارج مناطق الحجر الصحي في خمسة أيام.

ويتوقع سوق الطاقة رفع بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا في شنغهاي لتعزيز الطلب على الطاقة. والصين هي أكبر مستورد للخام في العالم.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق بشأن حظر مقترح لواردات الخام الروسية يتضمن اقتطاعات للدول الأعضاء الأكثر اعتمادًا على النفط الروسي، مثل المجر.

وفي الهند، كانت واردات النفط الخام في أبريل هي الأعلى، حيث كثف ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم مشتريات النفط الروسي المخصومة لدعم تعافي الطلب ومكافحة الأسعار المرتفعة.

وفي النرويج، خسر إنتاج النفط الخام في أبريل التوقعات الرسمية بنسبة 10.6 بالمئة، بينما كان إنتاج الغاز متوافقا مع التوقعات.

رويترز