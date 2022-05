“تنتوش” لتبادل: اللجنة المالية بمجلس النواب استلمت كافة ملاحظات أعضاء المجلس حول الميزانية المقترحة من قبل الحكومة الليبية

أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” اليوم الجمعة في تصريح خاص لقناة تبادل استلام اللجنة كافة ملاحظات أعضاء مجلس النواب حول الميزانية المقترحة من قبل الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”.

وكان “تنتوش” قد خاطب في وقت سابق أعضاء مجلس النواب لإرسال ملاحظاتهم حول الميزانية المقترحة لسنة 2022‪ والتي تقدر ب 94.8 مليار دينار.

