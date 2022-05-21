تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي التركي

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي التركي بمقدار 4,8 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية نشرتها أنقرة الجمعة.

وانخفض احتياطي الدولار إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أشهر مسجلاً 61,2 مليار دولار وسط مخاوف بشأن قيمة الليرة في تعاملات الأسبوع المقبل، إذ أنه من المرجح أن تتراجع بشكل ملحوظ مع عودة التعاملات الاثنين المقبل.

وأنفقت تركيا خلال عاميْ 2019 و2020 أكثر من 165مليار دولار، في إطار تعزيز قيمة الليرة التركية إلا أن المصرف المركزي لم يسجل أي مؤشرات إيجابية، وفقًا لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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