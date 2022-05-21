الاقتصاد والتجارة تبحث تطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” اليوم السبت، برئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وبحضور الأعضاء والمدير العام بالهيئة.

وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول واجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقيم ومتابعة أدوات التأمين ، كما تم استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وتطرق الاجتماع أيضاً لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع حث الوزير الإدارة التنفيذية على تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكداً على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022م .

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