الحويج يشدد على تطوير أدوات التأمين لدعم الاستثمار

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار عبر تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وترأس الحويج اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الاجتماع العادي الثاني لعام 2022، والذي تابع تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول وإجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقييم ومتابعة أدوات التأمين ، كما تم استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره مدير وأعضاء الهيئة، إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي تعزز مستوى الأداء، وتمت مناقشة خطط تطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

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