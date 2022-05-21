الاقتصاد والتجارة تتابع التحضيرات لمتلقي مصراتة الدولي للمناطق الحرة

اجتمع مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة “موسى الزوبيك” اليوم السبت، مع اللجنة المكلفة بتنظيم ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة، وذلك في إطار متابعة التحضير للمتلقى والترتيبات اللازمة مع الجهات ذات المشاركة وذات العلاقة.

تناول الاجتماع مناقشة فعاليات ومحاور المتلقى والجلسات الحوارية المزمع تنظيمه إلى جانب المعرض المصاحب.

حيث يشار في ختام الاجتماع إلى أن ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة تنظم فعالياته المنطقة الحرة بمصراتة وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 28 – 29 يونيو 2022 م بالمنطقة الحرة مصراتة بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، كما يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الموجه لتنمية المناطق الحرة ومشاركة مؤسسات الدولية في تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة للمناطق الحرة وتعزيز الشراكة والتجارة الدولية بين المناطق الحرة.

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