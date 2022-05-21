اقتصاد

شركة الهروج تنجح في السيطرة على تسرب نفطي بمجمع رأس لانوف

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق الصيانة بميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية الجمعة من إصلاح تسرب نفطي على خط 24 بوصة الرابط بين مجمع البيضاء و مجمع العصيدة عند النقطة 133 كم.

وأوضحت الشركة أن عمليات الصيانة للتسرب النفطي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى الجمعة وانتهت في زمن قياسي بمساعدة لوجستية من قسم النقل الثقيل وقسم السلامة.

وتتعرض خطوط نقل الخام لأعطاب وتسريبات متكررة بسبب تهالك البنية السطحية والإقفالات المتكررة للحقول النفطية التي تؤثر سلبيًا على أنابيب النقل، مع دعوات رئيس المؤسسة النفطية المتكررة لرصد ميزانيات للتحديث ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.

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قناة 218 الليبية

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