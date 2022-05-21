البريقة توزيع 320 ألف لتر بنزين على محطات الوقود بسرت

تسلمت محطات توزيع الوقود بمدينة سرت حوالي 320 ألف لتر من البنزين، موزعة من شركة البريقة لتسويق النفط.

وبحسب البريقة لتسويق النفط، تسلمت شركة ليبيا بكافة فروعها 130 ألف لتر من البنزين، و30 ألف لتر من الديزل، بينما تسلمت شركة الشرارة 30 ألف لتر من البنزين و10 آلاف لتر من الديزل.

وبلغ إجمالي الكمية الواصلة لشركة الراحلة للخدمات النفطية، بكافة فروعها 120 لتر من البنزين و40 لتر من الديزل.

كما تسلمت شركة الطرف السريعة 40 ألف لتر من البنزين و40 ألف لتر من الديزل؛ ليكون إجمالي الكمية الواصلة للمدينة من الوقود 320 ألف لتر من البنزين و120 ألف لتر من الديزل.

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