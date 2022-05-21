وزير العمل والتأهيل يلتقي نظيره العُماني لمناقشة عدد من الملفات ذات الطابع المُشترك

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” مع نظيره العماني “محاد بن سعيد باعوين” على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل خصوصاً في المجال الإداري والمالي، بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في مجال تنظيم الإدارة.

أيضاً في مجال التفتيش العُمّالي والسكن العُمّالي، حيث شدّد وزير العمل العماني على أهمية تبادل الخبرات مابين البلدين مؤكداً أن هذا اللقاء سيفتح أفق التواصل مابين الشعبين الليبي والعماني.

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