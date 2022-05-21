وزارة الاقتصاد تبحث مع هيئة الإشراف على التأمين تطوير القطاع

طرابلس 21 مايو 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، بحضور الأعضاء والمدير العام بالهيئة.

وتابع الاجتماع تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول، واجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة؛ لتقييم ومتابعة أدوات التأمين، واستعرض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تُواجه عمل الإدارة، والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وحث وزير الاقتصاد والتجارة الإدارة التنفيذية على تطوير أدوات التأمين،وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكدًا على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022 م. (وال)

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