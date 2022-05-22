سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 22 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 22 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 22 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1200 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1225 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1350 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1275 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.13 دينار

اليورو – طرابلس = 5.340 ~5.345 دينار

اليورو – بنغازي = 5.345 ~5.350 دينار

الجنية الإسترليني 6.34 دينار

الليرة التركية 0.34 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب222.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب258.9 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب295.9 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2072 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.245 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.24 “مصرف الوحدة” – 5.16 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.