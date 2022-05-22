تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 22 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 22 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7871 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0571 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9743 دينار، والدولار الكندي 3.7283 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3009 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2762 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3033 دينار، والدينار التونسي 1.5462 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4776 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 22 مايو 2022: