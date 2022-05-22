بالارقام.. تراجع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاحد 22 مايو 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 2022/05/22 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك ب225.5 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب222.0 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب258.9 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب271.3 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب295.9 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب2072 دينار (سعر البيع من المشتري للبائع )

سعر الليرة الذهب عيار 21 “مستعملة” وزن 8 جرام كسر ب2340 دينار (سعر الشراء من البائع)

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 295 دينار وحتى 330 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 330 دينار وحتى 360 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 250 دينار وحتى 270 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 280 دينار وحتى 310 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.40 دينار وحتى 2.85 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.