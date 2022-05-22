المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تُعزز كفاءة أعمالها

قال مسؤولٌ بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى LTIP أنّ المحفظة الاستثمارية طويل المدى LTIP دخلت مرحلة جديدة في استراتيجية تطوير نشاطها وأعمالها وفق معايير حديثة ترتقي إلى ما هو معمولٌ به في محافظ استثمارية مشابهة حول العالم من بوابة التحوّل إلى التركيز على دعم أعمالها في قطاعات واعدة لتعزيز أصولها.

وتابع المسؤول حديثه قائلًا أنّ المحفظة قطعت شوطاً مهماً في مسار تعزيز كفاءة أعمالها على نحو مُستدام وذلك بتهيئة مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات للمستثمرين، من حيث البُنى التحتية والمشروعات المهمة الجديدة في الدول التي تتواجد بها المحفظة LTIP وفي عديد المجالات منها السياحية، العقارية، الأسهم والسندات، والبنوك العالمية وغيرها.

بالتزامن مع إطلاق برامج لتأهيل القوى العاملة وبالأخصّ تشجيع الشباب للإنخراط في العمل الاستثماري والمالي ضمن مشروع مبادرة ( تمكين ) الذي تُشرف عليه المؤسسة الليبية للاستثمار؛ وختم المسؤول بالمحفظة تصريحه بأنّ المحفظة LTIP تعتبر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية