انطلاق أعمال منتدى دافوس 2022

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، السبت في سويسرا، بمشاركة ما يقرب من 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يناقش المُنتدى الذي يحمل عنوان “السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال”، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، بالإضافة لبحث تأثير موجة التضخم التي تضرب معظم دول العالم، وآليات مواجهتها.

وسيُركز المجتمعون أيضاً على التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات خلال الوقت الحالي، إضافة لتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، وكيفية تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو، إلى جانب حماية المناخ والغذاء والطبيعة، ودفع التحول الصناعي.

ويُشارك في منتدى دافوس العالمي أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، وأكثر من 100 شخص من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا.

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