“وال” تتابع الاجتماع التحضيري لتنسيقية خبراء بنغازي

بنغازي 22 مايو 2022 (وال) _ عُقد في قاعة الاجتماعات بمكتب التخطيط بنغازي، اليوم الأحد، اجتماع تحضيري للاجتماع التأسيسي لتنسيقية خبراء بنغازي.

هذا و تواصلت _ وكالة الأنباء الليبية _ مع مدير مكتب التخطيط بنغازي السيد (رجب الجغداف) حيث قال: تم الإعلان منذ فترة عن الاجتماع التحضيري للاجتماع التأسيسي لتنسيقية خبراء بنغازي، والذي سيتوالى في جميع البلديات، حيث يُعد هذا الاجتماع التحضيري هيكل للاقتراح لتنسيقية الخبراء على حسب اتّفاق الخبراء.

وأوضح الجغداف: بأن هذا الإعلان جاء من طرفنا لأهمية دور الخبراء في شتى المجالات في ليبيا، سواء التعليم أو الصحة أو البيئة أو الاقتصاد وغيرها من المجالات، وبالأخص البنية التحتية ومشروعات التنمية على مستوى ليبيا.

وأكمل: وجدنا بأن هناك غياب في رأي الخبراء في المواصفات، وهذا الغياب قد انعكس على جودة المنتج وجودة المشروعات والاهتمام بها.

وتابع: حجم التعاقد موقف حيث تم إيقافه من عام 2011 إلى يومنا هذا، و وجدنا بأن هناك إهمال في تعاقدات الدولة وتهميش الخبراء، كذلك أسلوب التعاقد بعيد كل البعد عن لائحة العقود الإدارية والقوانين السارية، سواء قانون مال الدولة أو قانون التخطيط في الدولة، فكل هذه الملاحظات جعلتنا نعلن عن تأسيس تنسيقية هامة على مستوى الدولة الليبية، تعتني برأي الخبراء في كل القطاعات.

وأشار مدير مكتب التخطيط إلى أن هذه التنسيقية، ستكون من المجتمع المدني، وسيتم مخاطبة جميع الجهات بهذا الإشهار، و سنقدم رأي فني مختص لكل خبير على حدة. (وال _ بنغازي) أ س

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