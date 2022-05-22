“المركزي” ينفي ماتم تداوله بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد الثاني والعشرين من مايو الجاري نفيه لصحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول مصرف ليبيا المركزي .

كما دعا أيضًا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية .

كما كشف مصدر بالمصرف المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن بنك إنجلترا ليست جهة التي تجمد الأصول بل وزارة الخزانة أو HTM أو من خلال فرض عقوبات مالية أي أن ما تداول غير صحيح ولا علاقة له بالواقع أساساً .

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