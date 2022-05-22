خاص.. مسؤول بالتجاري الوطني يكشف لصدى أوضاع المصرف الداخلية والإدارية والقانونية

كشف مصدر مسؤول بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية عن العمل الداخلي بالبنك ، مضيفاً بأنه تم نقل كافة البيانات لمنظومة فليكس كيوب الحديثة تحديث 14.2 المدعومة فنياً من قبل “أوراكل الأمريكية”.

وبحسب المصدر فسيفتح المصرف أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة ، وأن المنظومة الجديدة محميةً من كل إختراق أو هكر .

وأكد المصدر بأنه حتى الفروع العاملة خارج المنظومة سيتم نقل بياناتها والنقل موحد بالكامل لكافة فروع المصارف.

وحيال أوضاع المصرف التجاري كشف المصدر عن اجتماع عقد الأسبوع الماضي برئاسة مجلس الإدارة بالبيضاء بقيادة “مصباح العكاري” ، مع كشفه اجتماع مع إدارات المناطق ، وتأييدهم للعكاري بعد فصل القانون بشرعية “العكاري” لإدارة البنك بحسب المصدر.

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