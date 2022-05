تأكيدًا لما نشرته “تبادل” قبل يوميْن .. المصرف المركزي ينفي الأخبار المتداولة بشأن قيام البنك البريطاني بتجميد مبالغ من الأصول الليبية

نفى مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم الأحد صحة الأخبار التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام والقنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي البريطاني بتجميد مبالغ من أصول مصرف ليبيا المركزي، داعيًا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتحري الدقة والمصداقية.

وكان مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي كان أكد لـ”تبادل” يوم الخميس الماضي عدم صحة الأنباء المنتشرة عبر عدد من وسائل الإعلام بشأن تجميد البنك المركزي البريطاني لما قيمته قرابة 3 مليار جنيه إسترليني من أصول المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

