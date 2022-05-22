“عون” يبحث مع السفير التركي سُبل التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات عدة

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الأحد مع سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد المرافق له بحضور مستشار وزارة النفط والغاز ومدير عام الجودة والصحة والسلامة.

تم خلاله استعراض سُبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة مثل الطاقات المتجددة، والمسوحات السيزميه البحرية، وقطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، وخطوط الأنابيب .

كما تطرق السفير إلى بعض المواضيع الأخرى مثل الإقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا واليونان بخصوص الاكتشافات البحرية.

وبدوره أكد عون على أن الوزارة تبدل كل جهدها لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال، مشددًا على أن أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو بأن يتم توقيع مذكرة التفاهم .

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