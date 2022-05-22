فريق العمل الاقتصادي يلتقي إحدى سيّدات الأعمال لمناقشة دور المرأة في عملية التنمية

عقد الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اجتماعاً مصغراً اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 برئاسة “أحمد الأحجل” رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي و”عماد بحري” مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بحضور سيدة الأعمال الليبية “إيمان صالح بن أحمد”، وذلك لمناقشة سبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية.

حيث ناقش المجتمعون التحديات التي تجابه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في ليبيا و بحث الفرص و الإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات و سيدات الأعمال الليبيات في العملية التنموية و آليات التنمية و صورها و مجالاتها المتعددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية