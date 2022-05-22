عون يبحث التعاون في مجال الطاقة مع تركيا

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون رفقة سفير تركيا كنعان يلماز، آليات التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجال الطاقات المتجددة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، البحث في ملف قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية بالحقول النفطية، وصيانة خطوط الأنابيب، ودراسة الإقفالات المتكررة التي تشهدها الحقول النفطية، وأثرها على الاقتصاد الليبي.

من جهته أشاد السفير التركي بالتعاون المشترك بين ليبيا ودولتي مالطا واليونان، بخصوص الاكتشافات البحرية، متطلعًا لمثل هذه التعاونات مع بلاده.

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