انتعاش أسواق بيع الأسماك في مصراتة

يشهد سوق الأسماك بمدينة مصراتة ‏انخفاضاً في أسعار الأسماك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل شهر، إذ يرجع أصحاب محال بيع الأسماك سبب تراجع الأسعار إلى تحسن المناخ، ووقف التصدير إلى تونس.

ويشكو العاملون بسوق مصراتة، غلاء أسعار مواد الصيد، وعدم تقديم الدعم الكافي لهم، بالإضافة لتقادم المرافئ وغياب الصيانة عنها لسنوات طويلة. الأمر الذي يؤثر سلباً على استغلال الشواطئ الليبية الزاخرة بنحو 490 نوعاً من الأسماك.

ورغم أن قرار منع تصدير الأسماك بجميع أنواعها من ليبيا إلى خارجها، الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج في وقت سابق، قد أنعش جزئياً السوق المحلية إلا أنه قد يسهم في إبعاد المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي نتيجة انخفاض العائد، مقارنة بالسوق الدولية، ناهيك عن استخدام المواد المتفجرة محلية الصنع لصيد الأسماك، الذي يعد استنزافاً للمخزون السمكي في البلاد.

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