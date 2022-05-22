مديرو هيئة الرقابة الإدارية يبحثون مع فرع طرابلس آلية المتابعة والتقييم

بحث مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية طرابلس -صباح الأحد- وضع آلية عمل المتابعة والتقييم للجهات الخاضعة للرقابة، والتعاون ما بين الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية والفرع من حيث استكمال بحث المواضيع التي تحال من قبل إدارة الفرع.

كما ناقش مدير الفرع خلال اجتماع مع مديري إدارات الرقابة على القطاعات، إعداد مقترح بتشكيل لجان مشتركة مابين الجهتين وعرض نتائج تلك اللجان على رئاسة الهيئة لاعتمادها.

وأشارت المنصة الإعلامية لهيئة الرقابة الإدارية على مستوى ليبيا إلى أن المجتمعين تدارسو عدداً من الملاحظات المسجلة على الخطة السنوية المعدة من قبل مكتب التخطيط لغرض تعديلها لاحقاً، كما اتفقوا على إحالة ملخص ما تم التوصل إليه في الاجتماع لرئيس الهيئة لاعتماده “فيما يحقق النهوض بالعمل الرقابي والدفع به إلى أعلى المستويات”-حسب وصف الهيئة العامة.

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