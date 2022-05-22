نقابة موظيفي كلية الفنون والإعلام تؤكد الموافقة على زيادة مرتبات موظفي الجامعات

أكد رئيس نقابة موظيفي كلية الفنون والإعلام “محمد التاجوري” الموافقة على زيادة مرتبات موظفي الجامعات.
حيث أن الزيادة ستكون مع مرتب شهر “يونيو6” حسب القانون رقم 4 لسنة 2018 م.
كما صرح نقيب موظفي كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس “محمد التاجوري ” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أنه قد تمت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” على إعتماد رقم 4 لسنة 2018 بشأن زيادة المرتبات لموظفي الجامعات الليبية.
كما أعطى الوزير الإذن لرؤساء الجامعات بتوجيه رسائل للإدارت المالية للعمل على تضمين الزيادة ضمن مرتبات شهر يونيو 6.
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