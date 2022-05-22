لاغارد تحذر من العملات الرقمية وتطالب بتنظيمها

عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستينا لاغارد عن مخاوفها من استمرار توسع دائرة التعاملات بالعملة الرقمية، دون وضع آلية محددة لتنظيمها لحماية الناس من المضاربة.

وأضافت لاغارد في تصريحات للتلفزيون الهولندي -الأحد- أن العملات الرقمية ” لا تستند لشئ ولا تساوي شيئا “، الأمر الذي يعرض مدخرات المتعاملين بها للتآكل.

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي أن العملة الرقمية الأوروبية الموحدة “اليورو الرقمي” التي من المنتظر اعتمادها السنوات المقبلة سيكون البنك الأوروبي خلفها، مشددة على اختلاف باقي العملات بالمقارنة مع “اليورو المرتقب ”

وتجدر الإشارة إلى أن العملة الرقمية قد تعرضت منذ مطلع شهر مايو الجاري لخسائر كبيرة تسببت في تراجع قيمتها السوقية إلى 1.1ترليون دولار.

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