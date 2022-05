“الدبيبة” يناقش مع “العبدلي” أوضاع الشركة العامة للكهرباء

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في اجتماع اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” أوضاع الشركة والشبكة الكهربائية.

وأوضح “العبدلي” لرئيس الحكومة أوضاع العمرات التي تم تنفيذها من قبل الشركة العامة للكهرباء لعدد من المحطات وكذلك نسبة الإنجاز للمشاريع الجديدة والتي تشمل محطات غرب طرابلس وطبرق ومصراتة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بأنه الإنتاجية بعد دخول المحطات الجديدة ستصل إلى 7400 ميغاوات وهو أعلى توليد للشبكة، مشيرا إلى أنه بالمقابل هناك زيادة في الاستهلاك كبيرة تحتاج إلى متابعة.

من جانبه شدد “الدبيبة” على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف مع ضرورة وجود حملة توعوية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية.

