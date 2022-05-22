” القطراني” يعلن مباشرة الحكومة أعمالها في مدينة سرت

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “علي القطراني” بمكتبه في مدينة بنغازي اليوم الأحد 22 مايو اجتماعا ضم كلاً من وزير المالية والتخطيط الدكتور “أسامة حماد” ووزير التعليم العالي ” عاشور المسماري” ووزير الكهرباء “عوض البدري ” ووزير الموارد المائية “محمد دومة ” ووزير الزراعة والثروة الحيوانية” يونس العرفي “.

حيث تم خلال هذا الاجتماع على إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان مباشرة أعمال الحكومة من مدينة سرت كمقر مؤقت إلى حين إتمام عملية الإستلام من الحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة الليبية المكلف من البرلمان بأن تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من اي مكان آخر بشكل مؤقت وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن.

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