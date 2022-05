مصرف الواحة يفتتح فرعًا له في منطقة أوباري

أعلن مصرف الواحة اليوم الأحد عن افتتاح فرعٍ له بمنطقة أوباري لتسهيل تقديم الخدمات إلى كافة أهالي المنطقة من خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع.

وقال مدير فرع أوباري “عبدالهادي الكيلاني” إن افتتاح الفرع الجديد بمنطقة أوباري يأتي حرصًا من الإدارة العامة لمصرف الواحة على تحقيق رضا الزبائن وتذليل كافة الصعوبات أمامهم سواءً على صعيد خدمات الأفراد أو الشركات.

وأضاف بأن وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب سيساعد على تنشيط القطاع المصرفي بمنطقة أوباري وسيعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من حيث توفير السيولة النقدية وتقديم الخدمات الإلكترونية.

ويأتي افتتاح هذا الفرع بمنطقة أوباري ضمن خطط مصرف الواحة التوسعية لتلبية احتياجات زبائنه وحرصًا من إدارة المصرف على تقريب الخدمات المصرفية للمواطن في جميع مناطق ليبيا.

