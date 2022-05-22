” العبدلي ” يؤكد بأنه بعد دخول محطات جديدة ستصل الإنتاجية الشركة الكهرباء إلى 7400 ميغاوات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد 22 مايو، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي” .

وتم خلال هذا اللقاء متابعة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء ومتابعة العمرات التي تم تنفيذها من لعدد من المحطات، وكذالك نسبة الإنجاز للمشاريع الجديدة .

كما أكد “العبدلي” بأنه بعد دخول محطات جديدة ستصل الإنتاجية إلى 7500 ميغاوات رغم الزيادة الاستهلاك الكبيرة التي تحتاج متابعة .

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف مع ضرورة مع وجود حملة توعوية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية .

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